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Солнечно и жарко будет в Москве в выходные

16:35
  • четверг
  • 23 августа 2018

Солнечная и жаркая погода ждет москвичей в предстоящие выходные. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 27 градусов. Жаркая погода продержится в регионе до начала осени.

В предстоящие выходные москвичей ждет солнечная и жаркая погода. Как пишет ТАСС, воздух в столице прогреется до 27 градусов тепла.

Осадков не ожидается, будет ясно. При этом ночи будут по-осеннему прохладными. В Москве ночная температура составит около 11 градусов, а в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до +2.

Жаркая погода сохранится в столичном регионе до начала осени. Ранее сообщалось, что сентябрь в столице будет достаточным теплым, однако сухая погода будет чередоваться с периодами ненастья.

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