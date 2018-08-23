Time включил "Зарядье" в список лучших мест в 2018 году

Журнал Time включил московский парк "Зарядье" в список лучших мест для посещения в 2018 году.

Парк "Зарядье" попал в список лучших мест для посещения в 2018 году, опубликованный журналом Time. Как отметило издание, это первый за 50 лет большой общественный парк в России.

"В парке есть концертный зал, ледяная пещера и мост в форме бумеранга, консольно нависающий над Москвой-рекой. С момента открытия в сентябре 2017 года парк посетили почти 10 миллионов человек", - отметили в журнале.

В список также попали отель Stamba в Тбилиси, расположенный в здании бывшего издательства советских времен. Журнал Time также отметил отель на деревьях в шведской местности Харадс.