Совместное заявление Болтона и Патрушева сорвалось из-за вопроса о выборах

В Женеве завершились переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. По словам Болтона, стороны могли бы сделать совместное заявление, однако достичь согласия не удалось из-за вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свою встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. По его словам, на переговорах удалось достигнуть значительного прогресса, однако многие разногласия остались, передает ТАСС.

"Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, мы определили конкретные сферы, в которых можно восстановить линии коммуникаций и проводить больше работы в рамках соответствующих ведомств", - сказал Болтон.

Он добавил, что стороны обсудили "весь спектр вопросов, которые есть между двумя странами по нераспространению и контролю за оружием, двусторонние вопросы, борьбу с терроризмом, незаконную миграцию, темы, связанные с киберпространством, региональные вопросы, такие как Сирия, Ближний Восток, Афганистан и Украина".

Итогом переговоров Болтона и Патрушева могло бы стать совместное заявление, однако достичь согласия не удалось. Это произошло из-за вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

"Я думаю, что у нас могло бы быть совместное заявление, но я счел необходимым поднять на консультациях тему вмешательства в выборы", - заявил Болтон.

Также он отметил, что в самом вопросе возможного вмешательства России в американские выборы стороны не достигли консенсуса.

Встреча Патрушева и Болтона в Женеве длилась около пяти часов. Они проходили на американской территории - в постоянном представительстве США при Отделении ООН и других международных организациях в швейцарском городе.