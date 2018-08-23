Китай пожаловался в ВТО на США из-за пошлин на импорт объемом $16 млрд

Китай принял решение подать жалобу в ВТО из-за введения США второго пакета пошлин в 25% на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов. Этим шагом Пекин намерен гарантировать защиту принципов свободной торговли и своих законных прав.

Пекин подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США второго пакета пошлин в 25% на китайский импорт общим объемом 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

"Направив жалобу в ВТО, Китай тем самым намерен гарантировать защиту [принципов] свободной торговли, а также своих законных прав и интересов", - отмечается в заявлении ведомства.

Ранее КНР официально ввела ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью 16 миллиардов долларов. Таков ответ Пекина на решение властей США. Ранее американская сторона опубликовала список из 279 наименований китайских товаров, на которые вводится сбор в 25%. Китай выразил в связи с этим решительный протест и обвинил Вашингтон в нарушении правил ВТО.

3 августа Госсовет КНР утвердил перечень из более чем пяти тысяч американских товаров, в отношении которых будут действовать повышенные сборы на сумму в 60 миллиардов долларов.