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Путин прилетел в Курск

17:42
  • четверг
  • 23 августа 2018

Президент России Владимир Путин прилетел в Курск. Глава государства планирует посетить мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Президент России Владимир Путин прилетел в Курск в день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских сил в Курской битве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Глава государства планирует посетить мемориальный комплекс "Курская дуга" и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. Кроме того, президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во времена Великой Отечественной располагался штаб маршала Константина Рокоссовского. Там Путин встретится с представителями поискового движения России и ветеранами ВОВ.  

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