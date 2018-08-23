Президент России Владимир Путин прилетел в Курск. Глава государства планирует посетить мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Президент России Владимир Путин прилетел в Курск в день празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских сил в Курской битве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства планирует посетить мемориальный комплекс "Курская дуга" и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата. Кроме того, президент осмотрит экспозицию музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта", где во времена Великой Отечественной располагался штаб маршала Константина Рокоссовского. Там Путин встретится с представителями поискового движения России и ветеранами ВОВ.