Time "утопил" Трампа в Овальном кабинете

Журнал Time поместил на обложку нового номера президента Дональда Трампа, тонущего в затопленном Овальном кабинете. Иллюстрация символизирует наличие серьезных проблем, с которыми глава Белого дома столкнулся в последнее время.

Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку первого сентябрьского номера президента Дональда Трампа, который изо всех сил пытается удержаться на плаву в полностью затопленном Овальном кабинете. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают в редакции издания, иллюстрация, созданная художником Тимом О'Брайеном символизирует наличие серьезных проблем, с которыми глава Белого дома столкнулся в течение последнего месяца. Речь идет о результатах суда над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, а также о показаниях адвоката Майкла Коэна, который пошел на сделку со следствием и рассказал, что по поручению президента США в 2016 году заплатил двум женщинам за молчание об интимных отношениях с Трампом.

Это уже третье изображение художника О'Брайена на обложке Time. Ранее он рисовал Трампа в Овальном кабинете во время шторма, затем в том же помещении, наполовину заполненном водой.