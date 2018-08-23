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Time "утопил" Трампа в Овальном кабинете

19:49
  • четверг
  • 23 августа 2018

Журнал Time поместил на обложку нового номера президента Дональда Трампа, тонущего в затопленном Овальном кабинете. Иллюстрация символизирует наличие серьезных проблем, с которыми глава Белого дома столкнулся в последнее время.

Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку первого сентябрьского номера президента Дональда Трампа, который изо всех сил пытается удержаться на плаву в полностью затопленном Овальном кабинете. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отмечают в редакции издания, иллюстрация, созданная художником Тимом О'Брайеном символизирует наличие серьезных проблем, с которыми глава Белого дома столкнулся в течение последнего месяца. Речь идет о результатах суда над бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, а также о показаниях адвоката Майкла Коэна, который  пошел на сделку со следствием и рассказал, что по поручению президента США в 2016 году заплатил двум женщинам за молчание об интимных отношениях с Трампом.

Это уже третье изображение художника О'Брайена на обложке Time. Ранее он рисовал Трампа в Овальном кабинете во время шторма, затем в том же помещении, наполовину заполненном водой.

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Обложка журнала Time
Обложка журнала Time
Создание обложки журнала Time
Создание обложки журнала Time
Создание обложки журнала Time с Дональдом Трампом
Создание обложки журнала Time с Дональдом Трампом
Обложка журнала Time с Дональдом Трампом
Обложка журнала Time с Дональдом Трампом
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