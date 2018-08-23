Лавров и Помпео обсудили ситуации с Бутиной и Сенцовым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили актуальные международные вопросы с акцентом на ситуацию в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

"Сергей Лавров подчеркнул, что складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США", - отметили в ведомстве.

Глава российского МИД призвал американскую сторону прекратить преследование российской гражданки Марии Бутиной под надуманным предлогом. Кроме того, Лавров в очередной раз привлек внимание к ситуации с находящимися в американских тюрьмах россиянами Виктором Бутом и Константином Ярошенко.

"Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности Олеге Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения", - рассказали в МИД.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили график предстоящих контактов.