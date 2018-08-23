Патрушев: на встрече с Болтоном обвинений в адрес России не было

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что никаких обвинений в адрес России не прозвучало во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Также он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность сделать систематическими контакты по линии спецслужб.

Никаких обвинений в адрес России не прозвучало во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, утверждает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Важно отметить, что никаких обвинений в наш адрес во время встречи не прозвучало. Работа шла конструктивно. Естественно, мы имели разные точки зрения по целому ряду вопросов, но мы выработали предложения. Эти предложения, которые мы сформулировали по каждому вопросу, передали американской стороне. Они согласились работать над нашими предложениями", — приводит его слова РИА Новости.

Также Патрушев подчеркнул, что на встрече с Болтоном была достигнута договоренность сделать систематическими контакты по линии спецслужб.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что достигнута договоренность продолжать с США работу по линии СБ, возобновить каналы по линии ведомств, в том числе Минобороны, министерства иностранных дел и начальников генштабов.

"Достигнута договоренность, что по линии Советов Безопасности продолжим работу. И достигнута договоренность те каналы, которые были прерваны, по линии министерства обороны, министра обороны, начальников генштабов и других рабочих групп, — мы в целом договорились, что они возобновят работу. И что возобновят работу по линии МИДов тоже", — сказал Патрушев.

Также Патрушев пригласил американских коллег на новую встречу в Москву или любой другой город России.

Ранее в Женеве завершились переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева. Они длились пять часов. По словам Болтона, стороны могли бы сделать совместное заявление, однако достичь согласия не удалось из-за вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Также он отметил, что на переговорах удалось достигнуть значительного прогресса, однако многие разногласия остались.