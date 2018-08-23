Собянин открыл в Южном Бутове новый городской ландшафтный парк

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл ландшафтный парк в Южном Бутове. На площади более 142 га разместились площадки для занятий спортом, для пикника и фудкорта, а также летний театр и лодочный причал.

Сергей Собянин в четверг открыл ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Об этом сообщает TVC.RU. По словам мэра, власти при обустройстве парка советовались с местными жителями.

"Мы постарались учесть максимум: это и чистые пруды с рыбой, и набережные, и площадки для отдыха у воды, и танцевальные площадки, и детские, и спортивные. Один из самых больших районов Москвы достоин того, чтобы здесь был один из лучших парков города", - сказал Собянин.

Он добавил, что при необходимости в парке будут устанавливать новые архитектурные элементы.

Общая площадь новой благоустроенной территории составляет 142,5 га. В парке обустроили площадки для занятий спортом, для пикника и для фудкорта. Кроме того, появился лодочный причал, летний театр, фонтан, пляжная зона.