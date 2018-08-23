Путин почтил память павших в Курской битве

Владимир Путин в четверг почтил память советских воинов, погибших в Курской битве. Президент посетил мемориальный комплекс "Курская дуга", а после осмотрел расположенные на его территории мемориалы. По словам Путина, работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны должна продолжаться.

23 августа исполнилось 75 лет со дня окончания Курской битвы. В этот день в 1943 году завершилось одно из самых кровопролитных и ключевых сражений Великой Отечественной войны, напоминает "ТВ Центр".

В нем участвовало с обеих сторон более четырех миллионов человек, были задействованы почти 70 тысяч орудий, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолетов. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии.

В Курске проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию битвы. В них принял участие Владимир Путин. Президент посетил мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Затем глава государства осмотрел расположенные на территории комплекса мемориалы: памятник маршалу Жукову и памятный знак "Курск - город воинской славы", где также возложил цветы.

Владимир Путин также ознакомился с историко-мемориальным музеем "Командный пункт Центрального фронта". В ходе экскурсии президент в сопровождении директора музея осмотрел реконструкцию блиндажа маршала Константина Рокоссовского, откуда осуществлялось командование советскими войсками, участвовавшими в Курской битве. На территории мемориального комплекса Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поискового движения.