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Путин почтил память павших в Курской битве

19:54
  • четверг
  • 23 августа 2018

Владимир Путин в четверг почтил память советских воинов, погибших в Курской битве. Президент посетил мемориальный комплекс "Курская дуга", а после осмотрел расположенные на его территории мемориалы. По словам Путина, работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны должна продолжаться.

23 августа исполнилось 75 лет со дня окончания Курской битвы. В этот день в 1943 году завершилось одно из самых  кровопролитных и ключевых сражений Великой Отечественной войны, напоминает "ТВ Центр".

В нем участвовало с обеих сторон более четырех миллионов человек, были задействованы почти 70 тысяч орудий, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолетов. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. 

В Курске проходят торжественные мероприятия, посвященные 75-летию битвы. В них принял участие Владимир Путин. Президент посетил мемориальный комплекс "Курская дуга", где возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Затем глава государства осмотрел расположенные на территории комплекса мемориалы: памятник маршалу Жукову и памятный знак "Курск  - город воинской славы", где также возложил цветы.

Владимир Путин также ознакомился с историко-мемориальным  музеем "Командный пункт Центрального фронта". В ходе экскурсии президент в сопровождении директора музея осмотрел реконструкцию блиндажа маршала Константина Рокоссовского, откуда осуществлялось командование советскими войсками, участвовавшими в Курской битве. На территории мемориального комплекса Владимир Путин  пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поискового движения.

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Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин общается с ветеранами
Владимир Путин общается с ветеранами
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