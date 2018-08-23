"Калашников" готов конкурировать с Tesla

Концерн "Калашников" работает над технологией электрического суперкара. В основу проекта заложено несколько оригинальных систем, разработанных российской компанией.

Концерн "Калашников" работает над созданием электрического суперкара. Об этом компания сообщила "РИА Новости". В основу проекта заложен ряд оригинальных систем, разработанных "Калашниковым".

"Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка", - сообщили в компании.

Сейчас концерн реализовал концепцию супаркара CV-1 в кузове ретро-автомобиля ИЖ-21252 "Комби". Мощность автомобиля составляет 220 кВт, запас хода - 350 километров. Одной из особенностей электрокара является система модульного управления элементами питания с контролем составных элементов в реальном времени. Технология позволяет достичь силы тока в 2000 А, а в перспективе и 3000 А.

По данным концерна, "революционный инвертор" габаритами 50х50х100 сантиметров и массой 50 килограммов запитывается от батареи автомобиля и позволяет достигать мощности до 1,2 мВт.