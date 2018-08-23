Саратовские силовики погрязли в скандалах с ДТП

Сразу несколько резонансных ДТП в отношении представителей закона расследуют в Саратове и области. В Энгельсе, предположительно, сотрудник Следственного комитета на пешеходном переходе сбил двух женщин. Пенсионерки скончались, а водитель с места аварии скрылся. В районе посёлка Затон пока неустановленный водитель спровоцировал столкновение с байкером, развернувшись через две сплошные линии разметки. Очевидцы утверждают, что автомобилем управляла судя областного арбитражного суда.

Саратовский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ночной аварии в поселке Затон, передает "ТВ Центр". Тогда столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл. Очевидцы уверяют: водитель кроссовера резко развернулся. Итог: мотоциклист буквально протаранил иномарку. Он сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии. Кто был за рулем, до сих пор не установлено.

По неофициальным данным, хозяин иномарки - прокурор отдела надзора за законностью правовых актов и исполнения законов социальной сферы областной прокуратуры Виталий Медников. Его отец - обычный гражданин. А вот мать Марина Медникова - судья областного Арбитражного суда. И в момент аварии якобы именно она находилась за рулем Audi, уверяют очевидцы.

Для того чтобы спустя несколько дней после ДТП установить личность водителя, назначено множество экспертиз. В том числе генетическая. Из-за резонанса дело из МВД передали в Следственный комитет, а там еще не утих скандал, связанный с другим ДТП в городе Энгельсе.

Видеорегистратор одного из автомобилей зафиксировал, как темный внедорожник постоянно обгоняет вереницу машин, а потом на большой скорости на пешеходном переходе насмерть сбивает двух пенсионерок. В момент аварии в салоне внедорожника находились Сократ Ашкалов и его брат Аристотель, руководитель отдела процессуального контроля областного Следственного комитета. По его собственному признанию, сейчас он отстранен от занимаемой должности. Очевидцы утверждают, что за рулем был именно он. Выйдя из автомобиля, не очень крепко стоял на ногах. Официально же всю вину на себя взял брат.

Заместителю начальника центра автоматизированной фиксации правонарушений, майору полиции Николаю Панкову переложить вину на другого не удалось. Автомобиль майора летел на "красный". Сам майор и его друзья потом были не очень рады столь пристальному вниманию к его персоне.

В местной полиции заверили, что своего сотрудника, который был пьян, они обязательно уволят. Таким образом, за один только август этого года в Саратовской области в скандалах оказались замешаны: судья, прокурор, следователь и полицейский. Практически всё силовое крыло местной власти.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".