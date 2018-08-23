В МИД удивились словам представителя НАТО о безопасности полетов над Балтикой

​В МИД России с удивлением восприняли заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что альянс якобы готов к обсуждению вопросов авиационной безопасности при полетах над Балтийским морем. В министерстве подчеркнули, что партнеры в североатлантическом альянсе на деле всячески уходят от обсуждения этого вопроса.

МИД России заявил, что удивлен высказываниям официального представителя НАТО Оаны Лунгеску о якобы готовности альянса к обсуждению вопросов авиационной безопасности при полетах над Балтийским морем.

​В российском ведомстве считают, что таким образом в НАТО могли отреагировать на заявление президента России Владимира Путина по итогам переговоров с его коллегой из Финляндии Саули Ниинистё, в котором "североатлантический альянс был подвергнут критике за нежелание сотрудничать в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Севере Европы".

"Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение. Российская сторона дважды инициировала в Совете Россия-НАТО с участием военных экспертов обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте выдвинутой в июле 2016 года по итогам переговоров глав России и Финляндии в Наантали (Финляндия) "инициативы Саули Ниинистё" о повышении уровня безопасности полетов, но не встретила отклика", - отметили на Смоленской площади.

В МИД добавили, что в отсутствие должного интереса со стороны натовских партнеров обсуждение этого вопроса было переведено под эгиду Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в формат Специальной рабочей группы экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству.

"В ее рамках удалось согласовать ряд мер, которые значительно повысили безопасность гражданского авиасообщения над Балтикой", - отметили в министерстве.

"Вместе с тем все эти выработанные меры носят рекомендательный характер для военной авиации. Ситуация диктует необходимость рассмотрения комплекса вопросов предотвращения непреднамеренных инцидентов на Балтике в формате Россия-НАТО. Тем не менее, партнеры в североатлантическом альянсе на деле всячески от этого уходят. На этом фоне заявления о якобы ведущихся с Россией обсуждениях, прозвучавшие от Оаны Лунгеску, выглядят весьма неубедительными", - подчеркнули в МИД.

Накануне, 22 авугста, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса, развернувшего на востоке Европы около четырех тысяч человек, носят оборонительный характер.

Перед этим Владимир Путин сказал, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО и появление элементов системы противоракетной обороны США вблизи своих границ.