Путин посетил места боевой славы в Курской области

Знаковая дата в истории нашего государства. 23 августа исполнилось 75 лет со дня окончания Курской битвы – события, которое радикально изменило ход Великой Отечественной войны. По итогам крупнейшего танкового сражения, продолжавшегося почти 50 дней, фашистские войска потерпели сокрушительное поражение, после которого уже не смогли оправиться. В честь годовщины в Курске прошли грандиозные торжественные мероприятия. Главным украшением стал военный парад. Места боевой славы посетил Владимир Путин.

Торжества в честь 75-летия победы в Курской битве собрали более 30 тысяч зрителей, отметил "ТВ Центр". В Курске утро началось с грандиозного парада – маршем прошли 1600 военнослужащих, было задействовано около сотни единиц техники. Возглавил колонну машин легендарный Т-34 – "оружие Победы".

Поздравить жителей Курска приехал Владимир Путин. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Память павших воинов почтили минутой молчания. Глава государства пообщался с ветеранами и тепло приветствовал местных жителей.

Затем Владимир Путин отправился в местечко Свобода Золотухинского района. 43 года назад здесь был открыт музейно-мемориальный комплекс "Командный пункт Центрального фронта". Его строили ветераны и местные жители. До мельчайших деталей воссоздан блиндаж Константина Рокоссовского, командующего Центральным фронтом. Именно в таком штабе советский полководец и принял решение о начале операции в июле 1943 года.

"Сюда накануне прибыл Георгий Константинович Жуков. Он был представителем ставки на Центральном фронте, и на вопрос Рокоссовского "что делать?" Жуков ответил: "вы командующий, вам решать, но считаю, что медлить нельзя". И вот тогда Рокоссовский взял на себя огромнейшую ответственность, решив опередить противника", - рассказала заведующая Историко-мемориальным музеем "Командный пункт Центрального фронта" Валентина Озерова.

Курская битва – величайшая в истории человечества. Она длилась 49 дней. С обеих сторон в ней участвовали более четырех миллионов человек. Задействованы 70 тысяч орудий, 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч самолетов. Потерпев поражение на Курской дуге Третий Рейх так и не смог оправиться до конца войны, не организовав ни одного масштабного наступления. Все последующие два года Красная армия гнала фашистов до Берлина. И, конечно же, встречаясь с ветеранами и поисковиками, Владимир Путин начал с благодарности фронтовикам за их подвиг.

"Вижу здесь ветеранов, и, конечно, прежде всего, хочу обратиться к вам, поздравить вас с этим событием важнейшим в нашей истории и жизни нашего государства. Потому что, если бы таких побед не было, если бы не было этой победы, неизвестно как сложилась бы российская государственность и судьба русского народа и всех других народов, населяющих нашу большую страну. Скорее всего эта судьба была бы печальной. Если не сказать трагической", - отметил президент.

С поисковиками президент обсудил проблемы, с которыми сталкиваются представители движения. Главе государства рассказали о бюрократических препонах при проведении раскопок и сложностях в документировании имен уже найденных бойцов. Президент сообщил, что правительство готовит федеральную целевую программу, которая урегулирует все вопросы, и назвал работу поисковиков благородной и важной прежде всего для нынешнего поколения.

"Эта работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это абсолютно очевидные вещи. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за будущие поколения, в том числе и за нас с вами, самое дорогое, что есть у человека – жизнь свою. И только такое общество, которое имеет внутренний моральный стержень, оно имеет шансы на будущее и на позитивное развитие. В этом основной смысл, главный смысл вашей работы", - сказал Путин.

Владимир Путин напомнил, что сейчас в ведении Минобороны находятся более 30 тысяч захоронений воинов Красной армии. И около половины погребенных солдат до сих пор остаются "неизвестными".

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр"