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Путин посетил места боевой славы в Курской области

22:05
  • четверг
  • 23 августа 2018

Знаковая дата в истории нашего государства. 23 августа исполнилось 75 лет со дня окончания Курской битвы – события, которое радикально изменило ход Великой Отечественной войны. По итогам крупнейшего танкового сражения, продолжавшегося почти 50 дней, фашистские войска потерпели сокрушительное поражение, после которого уже не смогли оправиться. В честь годовщины в Курске прошли грандиозные торжественные мероприятия. Главным украшением стал военный парад. Места боевой славы посетил Владимир Путин.

Торжества в честь 75-летия победы в Курской битве собрали более 30 тысяч зрителей, отметил "ТВ Центр". В Курске утро началось с грандиозного парада – маршем прошли 1600 военнослужащих, было задействовано около сотни единиц техники. Возглавил колонну машин легендарный Т-34 – "оружие Победы".

Поздравить жителей Курска приехал Владимир Путин. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Память павших воинов почтили минутой молчания. Глава государства пообщался с ветеранами и тепло приветствовал местных жителей.

Затем Владимир Путин отправился в местечко Свобода Золотухинского района. 43 года назад здесь был открыт музейно-мемориальный комплекс "Командный пункт Центрального фронта". Его строили ветераны и местные жители. До мельчайших деталей воссоздан блиндаж Константина Рокоссовского, командующего Центральным фронтом. Именно в таком штабе советский полководец и принял решение о начале операции в июле 1943 года.

"Сюда накануне прибыл Георгий Константинович Жуков. Он был представителем ставки на Центральном фронте, и на вопрос Рокоссовского "что делать?" Жуков ответил: "вы командующий, вам решать, но считаю, что медлить нельзя". И вот тогда Рокоссовский взял на себя огромнейшую ответственность, решив опередить противника", - рассказала заведующая Историко-мемориальным музеем "Командный пункт Центрального фронта" Валентина Озерова.

Курская битва – величайшая в истории человечества. Она длилась 49 дней. С обеих сторон в ней участвовали более четырех миллионов человек. Задействованы 70 тысяч орудий, 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч самолетов. Потерпев поражение на Курской дуге Третий Рейх так и не смог оправиться до конца войны, не организовав ни одного масштабного наступления. Все последующие два года Красная армия гнала фашистов до Берлина. И, конечно же, встречаясь с ветеранами и поисковиками, Владимир Путин начал с благодарности фронтовикам за их подвиг.

"Вижу здесь ветеранов, и, конечно, прежде всего, хочу обратиться к вам, поздравить вас с этим событием важнейшим в нашей истории и жизни нашего государства. Потому что, если бы таких побед не было, если бы не было этой победы, неизвестно как сложилась бы российская государственность и судьба русского народа и всех других народов, населяющих нашу большую страну. Скорее всего эта судьба была бы печальной. Если не сказать трагической", - отметил президент.

С поисковиками президент обсудил проблемы, с которыми сталкиваются представители движения. Главе государства рассказали о бюрократических препонах при проведении раскопок и сложностях в документировании имен уже найденных бойцов. Президент сообщил, что правительство готовит федеральную целевую программу, которая урегулирует все вопросы, и назвал работу поисковиков благородной и важной прежде всего для нынешнего поколения.

"Эта работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это абсолютно очевидные вещи. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за будущие поколения, в том числе и за нас с вами, самое дорогое, что есть у человека – жизнь свою. И только такое общество, которое имеет внутренний моральный стержень, оно имеет шансы на будущее и на позитивное развитие. В этом основной смысл, главный смысл вашей работы", - сказал Путин.

Владимир Путин напомнил, что сейчас в ведении Минобороны находятся более 30 тысяч захоронений воинов Красной армии. И около половины погребенных солдат до сих пор остаются "неизвестными".

Александр Огородников, Андрей Грис, "ТВ Центр"

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Владимир Путин общается с ветеранами
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Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Курская дуга"
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Владимир Путин во время посещения музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта"
Владимир Путин во время посещения музея-мемориала "Командный пункт Центрального фронта"
Владимир Путин на встрече с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны
Владимир Путин на встрече с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны
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