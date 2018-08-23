Собянин открыл самый большой городской парк за МКАД

Мэр Москвы открыл новый городской ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Там Сергей Собянин пообщался с местными жителями. Именно с учётом их просьб и пожеланий был реализован этот масштабный проект благоустройства. Зона отдыха имеет общую площадь более 140 гектаров и считается одной из самых больших за пределами МКАД.

Самый большой городской парк за пределами МКАД – 142,5 гектара зеленых пространств, рассказал "ТВ Центр". Ездить в центр для прогулок жителям Южного Бутова теперь не обязательно – благоустроенная территория прямо под окнами.

"Все ухожено, газончики ухоженные. Настолько где отдохнуть, посидеть тоже есть где – и с колясками, и с маленькими детьми, и подростки тоже приходят в этот парк. Им очень нравится. Причем, я услышала от своего ребенка про этот парк", - рассказала местная жительница Ирина Макурина.

Проект нового народного парка обсуждался долго. Детали согласовывались так, чтобы удовлетворить пожелания не только жителей Южного Бутова, но и соседних районов Новой Москвы. Для прогулок здесь настоящее раздолье, и дело не только в гигантской территории. Благоустроили каскад прудов и облагородили территорию вокруг воды. Теперь здесь можно гулять вдоль деревянных причалов по специальным пандусам-переходам. Местные пенсионеры уже облюбовали новый парк, активно занимаются скандинавской ходьбой в рамках программы "Московское долголетие".

"Когда идешь, некоторые места пахнут хвоей, где-то береза. И вообще около воды другие запахи. Когда из центра Москвы сюда приезжаешь, вообще сразу ощущаешь другой воздух", - отметила посетительница парка Татьяна Балабанова.

Чтобы отдыхалось приятнее, территорию дополнительно озеленили – высадили почти 500 деревьев. Продумали и развлекательный досуг. К примеру, построили зеленый театр и благоустроили пикниковые зоны.

Местные жители уже успели прогуляться по новому парку. О своих впечатлениях рассказали мэру Москвы.

Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"