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Кандидаты в мэры Москвы продолжают общаться с избирателями

22:36
  • четверг
  • 23 августа 2018

Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц нескольких кандидатов на пост мэра. На заседании также было принято решение подготовить более 200 участков в столице для незрячих людей. Ну а кандидаты продолжают встречаться с избирателями и своими сторонниками.

Более 200 избирательных участков на предстоящих выборах мэра Москвы будут приспособлены для слабовидящих и незрячих избирателей, рассказал "ТВ Центр". Стенды там установят с крупным шрифтом или дополнительной перфорацией по системе Брайля. Также городская избирательная комиссия зарегистрировала дополнительные списки доверенных лиц кандидатов.

Без транспорта жизнь мегаполиса представить себе невозможно. Москвичи – люди практичные, ценят комфорт и время экономят. Именно поэтому личным автомобилям все чаще предпочитают транспорт общественный, каршеринг или даже велобайк. Тем более сейчас можно арендовать, например, самокат. О том, как будет развиваться транспорт в столице говорили в штабе кандидата-самовыдвиженца Сергея Собянина.

Среди приглашенных заслуженная артистка России Рената Литвинова. Сначала попробовала себя в роли волонтера, отвечая на звонки избирателей, затем, уже во время дискуссии, поделилась совсем уж необычным, режиссерским взглядом на московский транспорт. Искала локации для съемок нового фильма в метро.

"Вы знаете, я была всегда вдалеке от политики, но я подумала: почему я должна быть вдалеке. В конце-концов пусть я буду проверяльщицей. Мне это нравится. Я проверяю город, вот, там-сям, на каких-то точках я появляюсь. Конечно, есть какие-то люди, есть люди, есть какие-то огрехи, но честно сказать, стало прямо круто", - поделилась впечатлениями заслуженная артистка России.

Но было так не всегда, напомнил кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин.

"Я помню в 11-м году на "Эхе Москвы" в прямом эфире молодые корреспондентки меня пытали: что ж вы ничего не делаете? Ведь это ужас что-то творится! Я говорил: коллеги, невозможно просто решить такую проблему. Нужно кропотливо из года в год со всех сторон, комплексно подходить и решать ее. Все последние годы мы строили новые дороги и развязки, развивали общественный транспорт, открывали десятки новых станций метро. Постепенно, шаг за шагом, самая главная проблема Москвы не то что решена, а потихоньку значит отступать, и это самый важный тренд, который говорит о том, что мы на правильном пути", - сказал он.

Еще пару лет назад сама идея каршеринга вызывала у горожан недоумение. Сегодня на столичном рынке работают несколько компаний. Кандидат Сергей Собянин предложил подумать над созданием площадки для так называемого "народного каршеринга". Чтобы москвичи могли сдавать в аренду собственный автомобиль. А вот идею ввести платный въезд в центр города кандидат Собянин раскритиковал.

"Представьте себе, мы ввели жесткие ограничения, в том числе и платный въезд в город. Но у нас сегодня в час-пик в электричку не войдешь, там просто давка. Они перегружены на 150-190% уже сегодня. Представляете какая там ситуация будет?! У нас значительное количество москвичей не имеют пешеходного доступа к метро. Все эти проблемы говорят о том, что мы не можем заменить личный транспорт вот так вот, на раз – ну давайте езжайте на общественном транспорте. Нам нужно проделать огромную работу по улучшению общественного транспорта. И это мне кажется более эффективное направление", - пояснил Собянин.

Среди таких и такси. Работу агрегаторов, по мнению специалистов, следовало бы упорядочить. Впрочем, и положительная динамика есть: такси сегодня – это быстро, дешево, но, самое главное, безопасно.

"За последние семь лет Москва вышла в число явных лидеров в области таксомоторных перевозок, и прошедший чемпионат мира наглядно это продемонстрировал", - пояснил председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Михаил Дегтярёв – на выборы он идёт от регионального отделения ЛДПР – посетил форум "Армия-2018". Рассуждал тоже о прошедшем чемпионате мира по футболу, но уже в контексте безопасности.

"Ни одного инцидента в Москве не зафиксировано. Это, в целом, успех органов государственной безопасности и, конечно, отдельная благодарность департаменту безопасности правительства Москвы.  Ребята сработали на отлично", - заявил Дегтярев.

С жителями столичного района Хамовники встретился кандидат от "Справедливой России". Илье Свиридову пожаловались на работу управляющей компаний. По мнению Свиридова, такие ситуации, возникают из-за незнания жилищного кодекса.

"Управы и местные советы депутатов – муниципалитеты – должны заниматься тем, чтобы вот так встречаться ежедневно с жителями, объяснять им все нюансы законодательства жилищного и помогать им создавать реально рабочие советы домов", - отметил кандидат от "Справедливой России".

В рамках отведенного эфирного времени на городских телеканалах и радиостанциях продолжаются дебаты кандидитов на пост мэра Москвы. В четверг обсудили столичное образование.

"Михаил, я попытался найти вашу программу, я ее не нашел. Её нет. Она не опубликована. Сейчас то, что вы сказали, я тоже не все понял, или совсем ничего не понял. Видно, что образование вы не прорабатывали", - заявил кандидат от КПРФ Вадим Кумин своему оппоненту от партии "Союз горожан".

"Я еще раз говорю, специально для вас, Вадим, что нужно вернуться к территориально-отраслевому принципу управления. Восстановить систему по старому РОНО – управление образования в префектурах для того, чтобы быть чиновникам максимально близко к учебному процессу", - отметил Михаил Балакин.

Свой выбор москвичи сделают 9 сентября в единый день голосования. Причем, избирательные участки впервые в истории откроют и на территории соседних регионов – в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Матвей Шестаков, Андрей Талалай, Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Москва

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Предвыборные теледебаты кандидатов на пост мэра столицы
Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин
Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев
Круглый стол по вопросам транспорта в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина
Круглый стол по вопросам транспорта в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина
Новый транспортная хорда
Новый транспортная хорда
Актриса Рената Литвинова в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина
Актриса Рената Литвинова в штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина
Машина для аренды (каршеринг)
Машина для аренды (каршеринг)
Такси
Такси
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов на встрече с жителями
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов на встрече с жителями
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