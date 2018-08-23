Кандидаты в мэры Москвы продолжают общаться с избирателями

Мосгоризбирком зарегистрировал доверенных лиц нескольких кандидатов на пост мэра. На заседании также было принято решение подготовить более 200 участков в столице для незрячих людей. Ну а кандидаты продолжают встречаться с избирателями и своими сторонниками.

Более 200 избирательных участков на предстоящих выборах мэра Москвы будут приспособлены для слабовидящих и незрячих избирателей, рассказал "ТВ Центр". Стенды там установят с крупным шрифтом или дополнительной перфорацией по системе Брайля. Также городская избирательная комиссия зарегистрировала дополнительные списки доверенных лиц кандидатов.

Без транспорта жизнь мегаполиса представить себе невозможно. Москвичи – люди практичные, ценят комфорт и время экономят. Именно поэтому личным автомобилям все чаще предпочитают транспорт общественный, каршеринг или даже велобайк. Тем более сейчас можно арендовать, например, самокат. О том, как будет развиваться транспорт в столице говорили в штабе кандидата-самовыдвиженца Сергея Собянина.

Среди приглашенных заслуженная артистка России Рената Литвинова. Сначала попробовала себя в роли волонтера, отвечая на звонки избирателей, затем, уже во время дискуссии, поделилась совсем уж необычным, режиссерским взглядом на московский транспорт. Искала локации для съемок нового фильма в метро.

"Вы знаете, я была всегда вдалеке от политики, но я подумала: почему я должна быть вдалеке. В конце-концов пусть я буду проверяльщицей. Мне это нравится. Я проверяю город, вот, там-сям, на каких-то точках я появляюсь. Конечно, есть какие-то люди, есть люди, есть какие-то огрехи, но честно сказать, стало прямо круто", - поделилась впечатлениями заслуженная артистка России.

Но было так не всегда, напомнил кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин.

"Я помню в 11-м году на "Эхе Москвы" в прямом эфире молодые корреспондентки меня пытали: что ж вы ничего не делаете? Ведь это ужас что-то творится! Я говорил: коллеги, невозможно просто решить такую проблему. Нужно кропотливо из года в год со всех сторон, комплексно подходить и решать ее. Все последние годы мы строили новые дороги и развязки, развивали общественный транспорт, открывали десятки новых станций метро. Постепенно, шаг за шагом, самая главная проблема Москвы не то что решена, а потихоньку значит отступать, и это самый важный тренд, который говорит о том, что мы на правильном пути", - сказал он.

Еще пару лет назад сама идея каршеринга вызывала у горожан недоумение. Сегодня на столичном рынке работают несколько компаний. Кандидат Сергей Собянин предложил подумать над созданием площадки для так называемого "народного каршеринга". Чтобы москвичи могли сдавать в аренду собственный автомобиль. А вот идею ввести платный въезд в центр города кандидат Собянин раскритиковал.

"Представьте себе, мы ввели жесткие ограничения, в том числе и платный въезд в город. Но у нас сегодня в час-пик в электричку не войдешь, там просто давка. Они перегружены на 150-190% уже сегодня. Представляете какая там ситуация будет?! У нас значительное количество москвичей не имеют пешеходного доступа к метро. Все эти проблемы говорят о том, что мы не можем заменить личный транспорт вот так вот, на раз – ну давайте езжайте на общественном транспорте. Нам нужно проделать огромную работу по улучшению общественного транспорта. И это мне кажется более эффективное направление", - пояснил Собянин.

Среди таких и такси. Работу агрегаторов, по мнению специалистов, следовало бы упорядочить. Впрочем, и положительная динамика есть: такси сегодня – это быстро, дешево, но, самое главное, безопасно.

"За последние семь лет Москва вышла в число явных лидеров в области таксомоторных перевозок, и прошедший чемпионат мира наглядно это продемонстрировал", - пояснил председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Михаил Дегтярёв – на выборы он идёт от регионального отделения ЛДПР – посетил форум "Армия-2018". Рассуждал тоже о прошедшем чемпионате мира по футболу, но уже в контексте безопасности.

"Ни одного инцидента в Москве не зафиксировано. Это, в целом, успех органов государственной безопасности и, конечно, отдельная благодарность департаменту безопасности правительства Москвы. Ребята сработали на отлично", - заявил Дегтярев.

С жителями столичного района Хамовники встретился кандидат от "Справедливой России". Илье Свиридову пожаловались на работу управляющей компаний. По мнению Свиридова, такие ситуации, возникают из-за незнания жилищного кодекса.

"Управы и местные советы депутатов – муниципалитеты – должны заниматься тем, чтобы вот так встречаться ежедневно с жителями, объяснять им все нюансы законодательства жилищного и помогать им создавать реально рабочие советы домов", - отметил кандидат от "Справедливой России".

В рамках отведенного эфирного времени на городских телеканалах и радиостанциях продолжаются дебаты кандидитов на пост мэра Москвы. В четверг обсудили столичное образование.

"Михаил, я попытался найти вашу программу, я ее не нашел. Её нет. Она не опубликована. Сейчас то, что вы сказали, я тоже не все понял, или совсем ничего не понял. Видно, что образование вы не прорабатывали", - заявил кандидат от КПРФ Вадим Кумин своему оппоненту от партии "Союз горожан".

"Я еще раз говорю, специально для вас, Вадим, что нужно вернуться к территориально-отраслевому принципу управления. Восстановить систему по старому РОНО – управление образования в префектурах для того, чтобы быть чиновникам максимально близко к учебному процессу", - отметил Михаил Балакин.

Свой выбор москвичи сделают 9 сентября в единый день голосования. Причем, избирательные участки впервые в истории откроют и на территории соседних регионов – в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях.

Матвей Шестаков, Андрей Талалай, Сергей Давидяк, "ТВ Центр", Москва