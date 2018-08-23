СМИ сообщили о задержании в ЮАР российского судна с "опасным грузом"

​Судно с опасным грузом задержано в южноафриканском Порт-Элизабет. Предположительно, оно принадлежит России. По данным, СМИ на борту есть взрывчатка.

В ЮАР местная полиция задержала судно с "опасным грузом" на борту. Как передает РИА Новости, задержанный корабль, предположительно, российский. Это произошло в порту города Порт-Элизабет.

"TNPA (Национальное портовое управление компании Transnet, - прим. ред.) может подтвердить, что судно Lada было арестовано и стоит на якоре в порту Нгкура. Мы знаем, что на борту судна находится опасный груз", - отметил сотрудник порта Танди Лебакенга.

Издание Herald Live отмечает, что на судне находится взрывчатка.

Корабль направлялся из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров.