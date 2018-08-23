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Собянин прокомментировал попадание "Зарядья" в список достопримечательностей Time

20:44
  • четверг
  • 23 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему приятно попадание парка "Зарядье" в список достопримечательностей журнала Time.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание парка "Зарядье" в список мировых достопримечательностей журнала Time. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

"Приятно, что журнал Time назвал "Зарядье" одним из лучших мест в мире! Рейтинг составлен журналистами и экспертами. Наш парк входит в топ мировых достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить", - написал глава города. 

Как сообщалось ранее, журнал Tiime включил "Зарядье" в список главных мест для посещения в 2018 году. В издании отметили, что это первый крупный общественный парк построенный в России за последние 50 лет. 

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