Собянин прокомментировал попадание "Зарядья" в список достопримечательностей Time

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему приятно попадание парка "Зарядье" в список достопримечательностей журнала Time.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание парка "Зарядье" в список мировых достопримечательностей журнала Time. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приятно, что журнал Time назвал "Зарядье" одним из лучших мест в мире! Рейтинг составлен журналистами и экспертами. Наш парк входит в топ мировых достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить", - написал глава города.

Как сообщалось ранее, журнал Tiime включил "Зарядье" в список главных мест для посещения в 2018 году. В издании отметили, что это первый крупный общественный парк построенный в России за последние 50 лет.