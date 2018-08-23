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Россия потребовала от Боснии объяснить запрет на въезд в страну Прилепину

21:50
  • четверг
  • 23 августа 2018

Российскому писателю Захару Прилепину отказано во въезде в Боснию и Герцеговину. В связи с этим, российское посольство потребовало объяснений от Сараево.

Посольство России в Боснии и Герцеговине выразило сожаление в связи с тем, что власти страны не пустили российского писателя Захара Прилепина в республику. Теперь диппредставительство обратилось в МИД балканского государства за разъяснениями, передает РИА Новости.

"Сегодня на боснийско-сербском пограничном переходе Рача было отказано во въезде в БиГ гражданину России Евгению (Захару) Прилепину. Прилепин является известным писателем не только в России, но и во всем мире, включая Сербию и Боснию и Герцеговину", - подчеркнули в посольстве.

Прилепин направлялся в Боснию по приглашению руководства Народной библиотеки города Баня-Лука в качестве почетного гостя 53-х Кочичевых чтений для участия в книжном вечере в Народной библиотеке.

До этого писатель неоднократно посещал Боснию и Герцеговину.

Сам Прилепин в своем Facebook отметил, что основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности Боснии. В нем говорится, что въезд писателю запрещен в связи с угрозой государственности и международным отношениям.

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Захар Прилепин
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