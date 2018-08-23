Правозащитники показали новое видео с избиением в ярославской колонии №1

​Правозащитники из фонда "Общественный вердикт" представили новое видео, которое якобы было сделано в ярославской колонии №1. На нем сотрудники колонии издеваются над осужденными.

Новое видео с пытками осужденных в ярославской колонии №1 предоставлено фондом "Общественный вердикт". Об этом сообщает РИА Новости.

Это видео "снова про "воспитательные мероприятия" и как в колониях проводят "медосмотр".

На видеозаписи показано, в частности, как осужденные пробегают по коридору здания, а сотрудники колонии в этот момент пинают их и бьют.

Ранее в России начался скандал из-за появления видеозаписи, на которой показано избиение заключенного Евгения Макарова в колонии №1 в Ярославле. Инцидент произошел в июне прошлого года.

После этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия - по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест. От должностей были отстранены 17 сотрудников колонии.