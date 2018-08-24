Новые санкции США против России вступят в силу 27 августа

Первый пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" так и не вступил в силу 22 августа, однако это произойдет уже 27 числа. В этот день будет опубликовано соответствующее уведомление в федеральном регистре, которое уже подписано.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов сообщил, что связанные с "делом Скрипалей" новые антироссийские санкции вступят в силу 27 августа. Об этом пишет РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что соответствующее уведомление в федеральном регистре уже подписано, его публикации ожидают в понедельник.

Речь в данном случае идет о первом пакете ограничительных мер, которые вводятся Штатами из-за якобы имевшего место использования химического оружия в британском городе Солсбери. Изначально планировалось, что он начнет действовать 22 августа. В этом пакете содержится полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Вторую часть санкций обещают применить спустя три месяца в том случае, если Россия "не даст гарантий не использовать химоружие в будущем". В этом пакете заготовлены ограничение импорта и экспорта, возможное снижение уровня дипломатических отношений, а также запрет на полеты "Аэрофлота" в Соединенные Штаты.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство намерено снимать эффект от новых санкций США за счет перехода на расчеты в национальных валютах. Он добавил, что основные риски от новых ограничений со стороны Вашингтона связаны с поставками российских производителей в третьи страны.

22 августа президент России Владимир Путин назвал новые санкции США бессмысленными, добавив, что осознание бесперспективности подобной политики когда-нибудь придет к американским правящим кругам.