ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В правительстве объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

07:12
  • пятница
  • 24 августа 2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пока не принимает участия в публичных мероприятиях из-за спортивной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч.

В пресс-службе правительства России рассказали, почему премьер-министр страны Дмитрий Медведев в последнее время не появляется на публике. Заявление цитирует "Газета.ру".

"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сообщили представители кабинета министров.

О какой именно травме идет речь и когда можно ожидать возвращения Медведева к публичной деятельности, не уточняется.

Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч. 

Последний раз премьер появлялся на публике 14 августа на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Затем на сайте правительства сообщалось, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев на заседании
Дмитрий Медведев на заседании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение