В правительстве объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пока не принимает участия в публичных мероприятиях из-за спортивной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч.

В пресс-службе правительства России рассказали, почему премьер-министр страны Дмитрий Медведев в последнее время не появляется на публике. Заявление цитирует "Газета.ру".

"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сообщили представители кабинета министров.

О какой именно травме идет речь и когда можно ожидать возвращения Медведева к публичной деятельности, не уточняется.

Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч.

Последний раз премьер появлялся на публике 14 августа на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Затем на сайте правительства сообщалось, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.