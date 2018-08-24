В правительстве объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пока не принимает участия в публичных мероприятиях из-за спортивной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч.
В пресс-службе правительства России рассказали, почему премьер-министр страны Дмитрий Медведев в последнее время не появляется на публике. Заявление цитирует "Газета.ру".
"Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", - сообщили представители кабинета министров.
О какой именно травме идет речь и когда можно ожидать возвращения Медведева к публичной деятельности, не уточняется.
Ранее СМИ писали об изменении графика Медведева и отмене ряда его встреч.
Последний раз премьер появлялся на публике 14 августа на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Затем на сайте правительства сообщалось, что Медведев направлял телеграммы за рубеж и в регионы.
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