ЦБ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Центрально-Европейского банка". Как отметили представители регулятора, у кредитной организации наблюдается значительный объем активов низкого качества, при этом она не соблюдала нормативные акты и федеральные законы по регуляции банковской деятельности.

Согласно приказу Банка России, лицензия на осуществление банковских операций отозвана у "Центрально-Европейского банка". Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что кредитная организация не соблюдала нормативные акты и федеральные законы по регуляции банковской деятельности. Представители регулятора считают, что дальнейшая работа банка могла представлять "реальную угрозу" интересам кредиторов и вкладчиков.

Портфель выданных банком гарантий по состоянию на 1 августа составил более 6,5 миллиарда рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом там наблюдается значительный объем активов низкого качества.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение цены на нефть даже до 100 долларов за баррель не будет способствовать росту российской экономики более чем на 1,5-2% в год. Она добавила, что в нынешних реалиях необходимо сконцентрироваться на состоянии российского банковского сектора.

22 августа рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало исследование, согласно которому системно значимые российские банки в большинстве своем способны выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала.