Дипломаты отметили отсутствие "нормального лечения" Бутиной в тюрьме

Представители посольства России в США вновь навести в тюрьме Марию Бутину. В диппредставительстве отметили, что россиянку продолжает беспокоить воспаление ноги, однако она не получает качественного лечения. При этом к ней относятся "как к опасному преступнику".

Представители российского посольства в Соединенных Штатах вновь посетили находящуюся в американской тюрьме соотечественницу Марию Бутину и отметили плохие условия ее содержания. Заявление дипломатического представительства цитирует "Газета.ру".

"Из камеры Марию Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения", - рассказали дипломаты.

Они также добавили, что к Бутиной относятся "как к опасному преступнику", что осложняет ее встречи с посетителями.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о процедуре досмотра Бутиной в тюрьме. По ее словам, у гражданки России, в частности, отобрали одежду, еду и предметы личной гигиены. Также ее держали в карантинной камере 12 часов без пищи. Захарова добавила, что только после принятых российскими дипломатами усилий условия содержания были несколько улучшены.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США считают, что с 2015-го по 2017 год она работала на российского чиновника высокого ранга, находясь в Штатах по туристической визе. Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Бутиной предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.