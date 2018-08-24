Жена летчика Ярошенко намерена обсудить в США возможность его обмена

Жена российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает длительное заключение в американской тюрьме, намерена провести встречу в посольстве России, чтобы обсудить варианты освобождения мужа. Она отметила, что надеется задействовать механизм Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Супруга находящегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко намерена провести встречу в посольстве России, чтобы обсудить варианты освобождения мужа. Слова Виктории Ярошенко приводят "Известия".

"Хотелось бы обсудить все возможные варианты его вызволения отсюда. Можно снова задействовать механизм Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, попытаться обменять на американцев", - рассказала Виктория Ярошенко.

Она добавила, что надеется провести соответствующую встречу на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что первая за семь лет встреча супругов Ярошенко произойдет 24 августа.

Американские спецслужбы задержали Ярошенко в мае 2010 года в Либерии. Его переправили в США, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина. Он отбывал свой 20-летний срок в тюрьме "Форт-Дикс" в штате Нью-Джерси. После этого его перевели в тюрьму "Данбери" в Коннектикуте.