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В сирийском Эз-Забадани восстанавливают разрушенный православный храм

08:26
  • пятница
  • 24 августа 2018

В сирийском городе Эз-Забадани восстановят православный храм Пресвятой Богородицы и школу. Они были разрушены террористами. Ремонт идет на пожертвования местных жителей, которые возвращаются на родину не только из других провинций республики, но и находящегося рядом Ливана. Безопасность прохода через границу обеспечивают подразделения российской военной полиции.

Одна из достопримечательностей курортного городка Эз-Забадани на границе с Ливаном - греко-католический монастырь. Этому жилому корпусу более 200 лет. Сегодня здание выглядит страшно: выбиты окна, разрушены стены. Захватившие город боевики обустроили здесь свой штаб, передает "ТВ Центр". В подвале - тюрьму.
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До войны в Эз-Забадани проживали 30 тысяч человек. Сейчас - в пять раз меньше. После восстановления в этом здании откроют приют для женщин и детей. В первую очередь, ждут возвращения беженцев из соседнего Ливана. По ту сторону границы уже знают, что во многих районах Сирии уже наступил мир.

Спокойную работу пункта перехода, организованного для беженцев, помогают обеспечивать и военные полицейские. Служба не легка. Все время под солнцем. Те, кто уже вернулся, снова занялись привычными делами - работают на земле, восстанавливают хозяйство.

Разрушенная боевиками православная церковь Пресвятой Богородицы. С приходом террористов в город из Эз-Забадани, опасаясь за свою жизнь, бежали все христиане. Сейчас многие вернулись.

Эз-Забадани постепенно приходит в себя после войны. В городе уже восстановлено электричество, работает центральный водопровод.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр", Сирия.

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