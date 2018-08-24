Минстрой разработает ГОСТ для автоматизированных парковок

Минстрой намерен создать ГОСТ для строительства автоматизированных парковок, работа над ним будет включена в план комиссии по вопросам лифтового хозяйства на 2019 год. Он призван сделать рынок более прозрачным и понятным, а также предоставить туда доступ российским игрокам.
Заместитель руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Петр Харламов рассказал о планах ведомства разработать государственный стандарт для строительства автоматизированных парковок. Об этом пишут "Известия".
По словам Харламова, развитию соответствующего рынка мешает отсутствие регламентов, так что в настоящее время производителей оборудования для механизированных парковок в России не хватает. ГОСТ призван сделать рынок более прозрачным и понятным, а также предоставить туда доступ российским игрокам.
При этом эксперты отмечают наличие спроса, так как внедрение таких парковок способно решить проблемы крупных городов с машино-местами.
Работа над ГОСТом будет включена в план работы комиссии на 2019 год.
23 августа кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил с общественниками проект транспортного каркаса столицы. Собянин напомнил, что год от года Москва все больше погружалась в транспортный коллапс, поэтому было принято решение строить новые дороги и развязки, открывать десятки новых станций метро, вводить каршеринг, развивать таксомоторную деятельность, а также регулировать парковки.
- Кандидат Собянин обсудил проект транспортного каркаса столицы с экспертами
- Собянин открыл самый большой городской парк за МКАД
- Минстрой: в реестре обманутых дольщиков значатся 34 тыс. человек
- Глава Минстроя: россияне не почувствуют влияния роста НДС на тарифы ЖКХ
- В Москве ко Дню города благоустроят 80 парковых зон