Минстрой разработает ГОСТ для автоматизированных парковок

Минстрой намерен создать ГОСТ для строительства автоматизированных парковок, работа над ним будет включена в план комиссии по вопросам лифтового хозяйства на 2019 год. Он призван сделать рынок более прозрачным и понятным, а также предоставить туда доступ российским игрокам.

Заместитель руководителя комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Общественном совете Минстроя Петр Харламов рассказал о планах ведомства разработать государственный стандарт для строительства автоматизированных парковок. Об этом пишут "Известия".

По словам Харламова, развитию соответствующего рынка мешает отсутствие регламентов, так что в настоящее время производителей оборудования для механизированных парковок в России не хватает. ГОСТ призван сделать рынок более прозрачным и понятным, а также предоставить туда доступ российским игрокам.

При этом эксперты отмечают наличие спроса, так как внедрение таких парковок способно решить проблемы крупных городов с машино-местами.

Работа над ГОСТом будет включена в план работы комиссии на 2019 год.

23 августа кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин обсудил с общественниками проект транспортного каркаса столицы. Собянин напомнил, что год от года Москва все больше погружалась в транспортный коллапс, поэтому было принято решение строить новые дороги и развязки, открывать десятки новых станций метро, вводить каршеринг, развивать таксомоторную деятельность, а также регулировать парковки.