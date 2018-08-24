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Небензя назвал поставщиков оружия ИГ

08:28
  • пятница
  • 24 августа 2018

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия боевикам запрещенной в России организации "Исламское государство" на территории Сирии.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" получает оружие в том числе и от иностранных спецслужб, об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.  

Небензя задался вопросом, как боевики смогли сформировать арсенал вооружений, который уже семь лет позволяет им противостоять крупнейшим армиям мира. Политик подчеркнул, что самостоятельно террористы могут производить только примитивное оружие.

"Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран", - заявил постпред при ООН.

Кроме того, дипломат отметил, что после разгрома ИГ в Сирии, на его место может прийти запрещенная в России организация "Аль-Каида".

"Положить конец угрозе ИГ и "Аль-Каиды", а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе", - подчеркнул Небензя.

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