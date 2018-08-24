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Жертвами ДТП в Дагестане с участием автобуса стали 4 человека

08:30
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Дагестане около населенного пункта Кочубей произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, находившиеся в другом автомобиле – легковушке Lada Vesta.

В Тарумовском районе Дагестана произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса Neoplan и легковушки Lada Vesta, передает ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

В результате аварии четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Предварительно, авария произошла по вине водителя Lada Vesta - он не справился с управлением.

"Имеются пострадавшие, доставленные в ЦРБ Тарумовского района. Возгорания на месте происшествия нет. Движение не нарушено", - говорится в сообщении МВД.

Накануне в Дагестане произошло крупное ДТП возле поселка Мамедкала Дербентского района. 44-летний мужчина за рулем легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, который затем врезался в еще одну машину. На месте ДТП погибли семь человек. В больнице скончалась еще одна женщина, куда ее доставили в тяжелом состоянии.

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