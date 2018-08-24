"Уфа" уступила "Глазго Рейнджерс" в плей-офф ЛЕ, "Зенит" обыграл "Мольде"

В Лиге Европы прошли первые матчи плей-офф квалификации. "Уфа" в гостях уступила "Глазго Рейнджерс" со счетом 0:1. "Зенит" дома обыграл норвежский "Мольде" 3:1.

Футбольный клуб "Уфа" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы уступил в гостях шотландской команде "Глазго Рейнджерс", передает "МИР24".

Встреча на стадионе "Айрбокс" завершилась со счетом 1:0. Единственный гол "Рейнджерс" на 41-й минуте забил защитник Коннор Голдсон. Ответная игра пройдет 30 августа на стадионе "Нефтяник".

Второй представитель России на этой стадии турнира санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл норвежский "Мольде" со счетом 3:1. Счет на 42- минуте открыли гости, отличился Эйрик Хестад. Однако во втором тайме "Зенит" трижды поразил ворота соперника, ни разу больше не пропустив. Авторами мячей стали Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля.

Место в групповом этапе ЛЕ себе уже забронировали "Краснодар" и московский "Спартак". Столичные клубы ЦСКА и "Локомотив" будут представлять страну на групповом этапе Лиги Чемпионов.