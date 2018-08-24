ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Уфа" уступила "Глазго Рейнджерс" в плей-офф ЛЕ, "Зенит" обыграл "Мольде"

08:44
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Лиге Европы прошли первые матчи плей-офф квалификации. "Уфа" в гостях уступила "Глазго Рейнджерс" со счетом 0:1. "Зенит" дома обыграл норвежский "Мольде" 3:1.

Футбольный клуб "Уфа" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы уступил в гостях шотландской команде "Глазго Рейнджерс", передает "МИР24".

Встреча на стадионе "Айрбокс" завершилась со счетом 1:0. Единственный гол "Рейнджерс" на 41-й минуте забил защитник Коннор Голдсон. Ответная игра пройдет 30 августа на стадионе "Нефтяник".

Второй представитель России на этой стадии турнира санкт-петербургский "Зенит" дома обыграл норвежский "Мольде" со счетом 3:1. Счет на 42- минуте открыли гости, отличился Эйрик Хестад. Однако во втором тайме "Зенит" трижды поразил ворота соперника, ни разу больше не пропустив. Авторами мячей стали Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля. 

Место в групповом этапе ЛЕ себе уже забронировали "Краснодар" и московский "Спартак". Столичные клубы ЦСКА и "Локомотив" будут представлять страну на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Читайте также:
Главное сегодня
"Зенит" - "Мольде"
"Зенит" - "Мольде"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение