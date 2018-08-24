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Зайцы в Парке Горького опять стоят без ушей

08:49
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Парке Горького рассказали, куда каждый год пропадают уши зайцев из скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы": посетители любят тереть их на удачу и под конец сезона уши нуждаются в восстановлении.

В Парке Горького объяснили отсутствие ушей зайцев из скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы", передает РИА Новости.

Уши нуждаются в ежегодном ремонте, так как посетители усиленно трут их на удачу.

"Поэтому каждое лето парк сталкивается с одной и той же ситуацией: под конец сезона уши отваливаются", - рассказал представитель парка.

Сейчас зайцы на корме лодки стоят без ушей. В октябре они снова вернутся на место.

Композиция "Дед Мазай и зайцы" находится в парке искусств "Музеон". Она создана по сюжету стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы".

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Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы
Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы
Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы
Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы
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