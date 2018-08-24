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Путин назначил Бабича послом России в Белоруссии

08:38
  • пятница
  • 24 августа 2018

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии вместо Александра Сурикова. Бабич ранее занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии. Указ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Бабича Михаила Викторовича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

Путин также назначил Бабича своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией и освободил его от должности полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.

Отдельным указом глава государства освободил от должности предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова.

Ранее кандидатуру Бабича на пост посла России в Минске одобрил комитет Совета Федерации по международным делам.

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