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В Австралии избрали нового премьер-министра

09:00
  • пятница
  • 24 августа 2018

Новым главой Либеральной партии и премьер-министром Австралии стал Скотт Моррисон, он получил от представителей фракции 45 голосов. Его основной соперник - бывший министр внутренних дел Питер Даттон - набрал 40 голосов. В первом туре голосования за пост премьера выбыла министр иностранных дел Джулия Бишоп.

Правительственный казначей Скотт Моррисон избран новым главой Либеральной партии и, соответственно, премьер-министром Австралии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Основным соперником Моррисона был бывший министр внутренних дел Питер Даттон. Первый в итоге набрал 45 голосов от представителей фракции, второй - 40. При этом в первом туре голосования за пост премьера выбыла министр иностранных дел Джулия Бишоп.

Ранее теперь уже бывший премьер Австралии Малькольм Тернбулл объявил, что уйдет из политики, если на собрании партии будет проведено голосование по новой кандидатуре ее главы.

17 июля федеральная полиция Австралии начала предварительное расследование в отношении Russia Today в качестве предполагаемого иноагента. Как отметила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, за все время вещания в стране редакция RT не получала претензий от регулирующих органов Австралии.

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