Названы самые пьющие регионы мира

Эксперты ООН провели исследование по злоупотреблению алкоголем в 195 странах за последние 25 лет. Самая высокая смертность в странах Балтии, Восточной Европы и Африке. В частности, у России в антирейтинге второе место.

Эксперты ООН провели исследование по злоупотреблению алкоголем, собрав статистику в 195 странах мира за последние 25 лет, передает журнал Lancet.

Больше всего пьют спиртное жители стран Европы (Дания, Норвегия, Германия, Франция, Польша), а вот смертность от алкоголя выше в Африке и в странах бывшего СССР. Так, первое место в антирейтинге заняло государство Лесото – из 100 тысяч человек 140 человек умирает от алкоголя. Второе место у России, третье – у ЦАР, на третьем – Украина. Также в список попали Литва, Беларуссия, Монголия, Латвия и Казахстан.

Самая низкая смертность от алкоголя на Ближнем Востоке, в частности, в Кувейте, Иране, Палестине, Ливии, Саудовской Аравии, Йемене, Иордании и Сирии.

Специалисты отметили, что в 2016 году почти три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, в России спиртное уносит жизни 82 тысяч человек ежегодно, передает РИА Новости.