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Ветеран "Спартака" Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни

09:14
  • пятница
  • 24 августа 2018

Умер олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского клуба "Спартак" Алексей Парамонов. Ему было 93 года. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

В возрасте 93-х лет скончался олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского клуба "Спартак" Алексей Парамонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова близкого друга покойного Михаила Захарова.

"Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон", - сообщил Захаров.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Парамонов родился 21 февраля 1925 года в Боровске, почетным гражданином которого является. Получил звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР и заслуженного работника физической культуры и спорта России.

За "Спартак" Парамонов провел 13 сезонов (с 1947-го по 1959 год), сыграв 302 матча и забив 73 гола. В составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом СССР, а также двукратным обладателем Кубка страны, кроме того, дважды выигрывал "серебро" и еще трижды "бронзу" национального первенства. За сборную СССР Парамонов сыграл 13 матчей и стал олимпийским чемпионом Мельбурна.

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