Россиянин Иван Бессонов победил на конкурсе классической музыки "Евровидение"

Пианист Иван Бессонов победил на конкурсе классической музыки Eurovision Young Musicians. Финал соревнования состоялся накануне в Эдинбурге. 16-летний россиянин исполнил на конкурсе третью часть концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

16-летний российский пианист Иван Бессонов стал победителем Eurovision Young Musicians, сообщает пресс-служба конкурса классической музыки. Финал соревнования прошел в Эдинбурге накануне. Бессонов исполнил третью часть концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. В качестве награды пианисту вручат семь тысяч евро, а также пригласят сыграть вместе с Шотландским симфоническим оркестром BBC.