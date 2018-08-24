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Россиянин Иван Бессонов победил на конкурсе классической музыки "Евровидение"

09:24
  • пятница
  • 24 августа 2018

Пианист Иван Бессонов победил на конкурсе классической музыки Eurovision Young Musicians. Финал соревнования состоялся накануне в Эдинбурге. 16-летний россиянин исполнил на конкурсе третью часть концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

16-летний российский пианист Иван Бессонов стал победителем Eurovision Young Musicians, сообщает пресс-служба конкурса классической музыки.

Финал соревнования прошел в Эдинбурге накануне. Бессонов исполнил третью часть концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

В качестве награды пианисту вручат семь тысяч евро, а также пригласят сыграть вместе с Шотландским симфоническим оркестром BBC.

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