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Меркель отказалась считать ЕС и НАТО врагами России

09:36
  • пятница
  • 24 августа 2018

Ангела Меркель заявила, что ЕС и НАТО не являются врагами России, при этом Европа хорошо сотрудничает с Москвой и многому у нее учится. Она также добавила, что Германия заинтересована в продуктивных отношениях с Россией.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи со студентами Тбилисского государственного университета высказалась на тему нынешнего состояния отношений Евросоюза и НАТО с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

"Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России", - подчеркнула Меркель, добавив, что Берлин хочет иметь хорошие отношения с Москвой, которая остается важной частью мирового сообщества.

18 августа в резиденции Мезеберг состоялись переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина. Встреча продлилась три часа. Перед ее началом лидеры сделали заявление для прессы. В частности, Путин отметил, что проект "Северный поток - 2" позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы и не закрывает возможности транзита газа через Украину.

Президент России и канцлер ФРГ обсудили самые острые темы международной повестки, в их числе - ситуации в Сирии и на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал диалог полезным, обстоятельным и детальным.

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