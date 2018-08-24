Стивен Сигал стал индивидуальным предпринимателем в Подмосковье

Известный актер Стивен Сигал зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в налоговой инспекции в городе Электросталь Московской области.

Стивен Сигал - американский актер, который имеет российское гражданство - зарегистрировал собственное ИП в городе Электросталь Московской области. Об этом пишет "Русская планета". Он будет заниматься звукозаписью и изданием музыкальных произведений, а также зрелищно-развлекательными мероприятиями.

В начале августа этого года Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. В его задачи входит взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Стивена Сигала.