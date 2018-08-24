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СМИ сообщили о 555 жертвах землетрясений в Индонезии

10:03
  • пятница
  • 24 августа 2018

В результате серии землетрясений на индонезийском острове Ломбок погибли уже 555 человек, 1500 пострадали. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia. Более 390 тысяч местных жителей лишились домов и были размещены во временных центрах приема беженцев.

Телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий сообщил, что жертвами серии мощных землетрясений на индонезийском острове Ломбок стали уже 555 человек. Информацию передает ТАСС.

Отмечается, что пострадали полторы тысячи человек. При этом более 390 тысяч местных жителей лишились домов и были размещены во временных центрах приема беженцев.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на острове Ломбок 5 августа. Спустя три дня остров сотрясло еще раз. Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове был продлен режим ЧС. 13 августа сообщалось о 436 погибших и 1353 пострадавших. Тогда также отмечалось, что разрушены более 67 тысяч домов, эвакуированы 387 тысяч жителей.

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