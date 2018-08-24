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Аквариум с механическими лещами появился на ВДНХ

10:15
  • пятница
  • 24 августа 2018

На ВДНХ открылся первый в России искусственный водоем с рыбами-роботами. В будущем их могут использовать для исследования флоры и фауны рек и морей

Первый в России аквариум с рыбами-роботами открылся на ВДНХ, сообщает сайт мэра Москвы.

Сейчас в нем плавают пять механических лещей. Роботы сделаны из водонепроницаемого пластика, длина составляет 50 сантиметров. Чешуя оснащена специальными светодиодами, которые создают эффект мерцания. В каждую рыбу встроен датчик движения, позволяющий ей не сталкиваться с препятствиями.

"Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть мало отличимыми от нее. Рыбы-роботы не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", - рассказали сотрудники "Робостанции".

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