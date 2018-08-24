В Приморье из-за проливных дождей многие села оказались в изоляции

Затяжные проливные дожди и шквалистый ветер. В Приморье всего за два дня выпало больше месячной нормы осадков. Местные реки выходят из берегов, уровень воды превысил критические отметки. В Уссурийском районе затоплены дороги - многие сёла оказались в полной изоляции.

Десятки машин выстроились в пробку. Проехать не могут из-за подтопленной объездной трассы. За ночь в районе выпало более 45 миллиметров осадков. Жители нескольких сел оказались в западне, передает "ТВ Центр".

Грузовики и военные КамАЗы все же проезжают. Рискуют и те, кто не может ждать, когда восстановят проезд. Дорога в пункт пропуска Пограничный - по ней едут туристические автобусы из России в Китай и в обратном направлении. Но ехать решаются не все, большинство ждут, когда упадет уровень воды.

Автобусы с туристами застревают на пол пути. Машины приходится брать на буксир и вытаскивать из водной ловушки. На погоду в Приморье уже несколько дней оказывают влияние сразу несколько тайфунов. Уровень рек Раздольной и Раковки поднялся на 80 сантиметров. В низинах водные артерии вышли из берегов. В Уссурийске по опыту прошлых лет жители готовятся к подступающей воде.

Отрезанными остаются и жители села Крауновка, Утесное и Линевичи и Кугуки и Кроуновку. Где есть возможность, специалисты амурского спасательного центра организовали лодочную переправу.

По прогнозам синоптиков, дожди в Приморье будут идти еще сутки.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.