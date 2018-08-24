Путин встретился с новым послом России в Белоруссии

Владимир Путин на встрече с новым послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем выразил надежду, что тот будет позитивно влиять на процессы в межгосударственных отношениях. Президент пожелал ему успехов на новом посту.

Президент России Владимир Путин в пятницу встретился в резиденции Ново-Огарево с новым послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы с вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях, самым позитивным и самым активным образом. Хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин на встрече с Бабичем.

В ответ посол России в Минске поблагодарил президента за доверие. Бабич рассказал, чем займется на новом посту.

"Товарооборот только в 2017 году, как Вы (Путин) сказали, составил уже более двух триллионов рублей. Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов", - заявил посол.

Ранее Путин назначил Бабича, занимавшего пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе, послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по торгово-экономическому сотрудничеству с этой страной. Александр Суриков, руководивший дипмиссией с 2006 года, освобожден от обязанностей. И. о. полпреда в Приволжском федеральном округе назначен Игорь Паньшин.