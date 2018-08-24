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Красноярские врачи забыли в теле пациентки 20-сантиметровый зажим

12:24
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Красноярске хирурги во время операции забыли в теле 60-летней пациентки зажим длиной в 20 сантиметров. Из-за сильных болей женщина не раз обращалась к различным специалистам.

Вера Петрова не просто пострадала от халатности медиков. Она стала жертвой двойной врачебной ошибки. В ее руках наглядное доказательство - фрагмент рентгеновского снимка. На нем хирургический зажим длиной почти 20 сантиметров. В организме пациентки его забыли врачи красноярской больницы во время операции. С острым металлическим инструментом в животе женщина проходила полгода.

Вера Петрова от боли потеряла сон. Боялась лишний раз даже пошевелиться. Сейчас медики ее успокаивают-  мол, ничего страшного бы не случилось, зажим не мог повредить внутренние органы.

Не добившись никакой помощи от оперировавших ее хирургов, женщина отправилась в женскую консультацию. После чего ее ошарашили новым диагнозом.

Обнаружить в животе женщины медицинский зажим, а не раковую опухоль помогла компьютерная томография. Но она была сделана после того как Вера Петрова прошла, по ее словам, все круги медицинского ада. Сейчас дело о врачебной ошибке находится в суде. Следственный комитет проводит проверку, усматривая в действия сотрудников больницы халатность. Адвокат пострадавшей пациентки оценил нанесенный ей моральный вред в 3 с половиной миллиона рублей.

Но назначенная судебно-медицинская экспертиза уже выдала заключение о том, что Петровой нанесли легкий вред здоровью. Внутренние органы не повреждены, и в больнице ей якобы оказали всю необходимую помощь.

Оперировавшие женщину хирург и медсестра не отрицают, что зажим был оставлен именно ими. Но как это произошло, объяснить не могут. Уверяют, что пересчитывали все инструменты до и после. Руководство больницы, так же как и региональный Минздрав, ситуацию пока не комментируют.

Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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