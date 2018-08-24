Какие сюрпризы ждут гостей фестиваля "Спасская башня"

Марши, вальсы и даже зажигательные латиноамериканские танцы в исполнении лучших военных оркестров мира. На Красной площади в пятницу открывается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Праздник продлится до 2 сентября.

11-ый фестиваль "Спасская башня" в этом году обещает стать одним из самых ярких за всю свою историю. На этот раз организаторы говорят - это не просто фестиваль военных оркестров, а грандиозное сражение за любовь зрителей. Но будет не только бой, но и романтика.

На брусчатке у величественных стен Кремля стартовал московский офицерский бал. Под звуки вальса его открывают российские коллективы - Военный Образцовый оркестр Почетного караула и Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности.

Песни военных лет в этом году можно услышать в самом необычном исполнении зарубежных гостей. Военный оркестр Шри-Ланки, который впервые на фестивале, исполняет "Катюшу". На Красной площади будут и уже знакомый зрителям Кельтский оркестр волынок и барабанов. Кстати, коллектив был создан несколько лет назад специально для выступления на фестивале. В этом году он покажет шоу тамбур-мажоров, то есть главных полковых барабанщиков.

Подлинное не только оружие. Даже построение и залп, которые демонстрируют гренадеры, производится строго по канонам 1813 года. Запомнятся зрителям и мексиканцы и их традиционная музыка мариачи.

Добавят огня фестивалю испанцы. Они участвуют в дневной программе. Андалузские скакуны, которые считаются самой красивой породой в мире, продемонстрируют свою грациозность. Добавит в шоу магии ритмы фламенко. Жарких испанцев не пугает легкая московская прохлада.

Впервые за свою историю фестиваль подготовил и дневную программу. Вход бесплатный. Детей здесь ждет много развлечений. А каждая вечерняя программа будет неизменно заканчиваться фейерверком над Красной площадью. Торжественную церемонию закрытия фестиваля можно будет увидеть 2 сентября на канале "ТВ Центр" в прямом эфире.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".