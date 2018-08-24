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Какие сюрпризы ждут гостей фестиваля "Спасская башня"

12:18
  • пятница
  • 24 августа 2018

Марши, вальсы и даже зажигательные латиноамериканские танцы в исполнении лучших военных оркестров мира. На Красной площади в пятницу открывается военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Праздник продлится до 2 сентября.

11-ый фестиваль "Спасская башня" в этом году обещает стать одним из самых ярких за всю свою историю. На этот раз организаторы говорят - это не просто фестиваль военных оркестров, а грандиозное сражение за любовь зрителей. Но будет не только бой, но и романтика.

На брусчатке у величественных стен Кремля стартовал московский офицерский бал. Под звуки вальса его открывают российские коллективы - Военный Образцовый оркестр Почетного караула и Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности. 

Песни военных лет в этом году можно услышать в самом необычном исполнении зарубежных гостей. Военный оркестр Шри-Ланки, который впервые на фестивале, исполняет "Катюшу". На Красной площади будут и уже знакомый зрителям Кельтский оркестр волынок и барабанов. Кстати, коллектив был создан несколько лет назад специально для выступления на фестивале. В этом году он покажет шоу тамбур-мажоров, то есть главных полковых барабанщиков.

Подлинное не только оружие. Даже построение и залп, которые демонстрируют гренадеры, производится строго по канонам 1813 года. Запомнятся зрителям и мексиканцы и их традиционная музыка мариачи.

Добавят огня фестивалю испанцы. Они участвуют в дневной программе. Андалузские скакуны, которые считаются самой красивой породой в мире, продемонстрируют свою грациозность. Добавит в шоу магии ритмы фламенко. Жарких испанцев не пугает легкая московская прохлада.

Впервые за свою историю фестиваль подготовил и дневную программу. Вход бесплатный. Детей здесь ждет много развлечений. А каждая вечерняя программа будет неизменно заканчиваться фейерверком над Красной площадью. Торжественную церемонию закрытия фестиваля можно будет увидеть 2 сентября на канале "ТВ Центр" в прямом эфире.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Подготовка к фестивалю "Спасская башня"
Подготовка к фестивалю "Спасская башня"
Репетиция открытия фестиваля "Спасская башня"
Репетиция открытия фестиваля "Спасская башня"
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