США сократят финансирование ООН на сумму, которую Организация тратит на Совет по правам человека. Ранее Штаты вышли из СПЧ ООН, обвинив структуру в лицемерии.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Вашингтон намерен сократить финансирование Организации Объединенных Наций. Об этом пишет "Коммерсант".

Болтон уточнил, что Штаты подсчитают, сколько ООН тратит на Совет по правам человека при Организации, и уменьшит общие выплаты именно на эту сумму.

20 июня США официально объявили о выходе из СПЧ ООН. Постоянный представитель страны при международной организации Никки Хейли обвинила структуру в лицемерии, а главным поводом для выхода назвала предвзятое отношение к Израилю. Место США заняла Исландия. Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что после выхода США из Совета ООН по правам человека атмосфера там стала более конструктивной, при этом снизился уровень политизации и конфронтационной риторики.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что секретариат ООН специальной директивой запретил своим структурам участвовать в восстановлении Сирии до политического перехода. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на это ответил, что Организация изучает вопрос о восстановлении Сирии, но сейчас сосредоточена на политическом процессе в стране.