Экс-президенту Южной Кореи ужесточили приговор по делу о коррупции

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили тюремный срок с 24 до 25 лет. Также вырос и наложенный на нее штраф - теперь он составляет 20 миллиардов вон вместо прежних 18. Ранее экс-главу государства признали виновной в получении взяток и злоупотреблении властью.

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили тюремный срок с 24 до 25 лет по делу о получении взяток, вымогательстве, разглашении государственной тайны и злоупотреблении властью. Соответствующее решение принял Апелляционный суд страны, передает агентство "Ренхап".

Также был увеличен наложенный на экс-президента штраф - теперь он составляет 20 миллиардов вон вместо прежних 18.

Пак Кын Хе отстранили от власти в начале 2017 года после коррупционного скандала, связанного с ее ближайшей подругой Цой Сун Силь. Осенью 2016 года местные средства массовой информации писали, что Цой фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации. После публикаций в стране начались массовые акции протеста с требованием отставки президента.

6 апреля суд в Сеуле приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 миллиардов вон, поддержав большую часть обвинений.