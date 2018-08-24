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СКР: "Правый сектор" вынес "смертный приговор" 50 россиянам

11:04
  • пятница
  • 24 августа 2018

Следственный комитет возбудил дело против членов "Правого сектора" за то, что они дали указание убить 50 российских чиновников и силовиков в отместку за осужденного в Крыму украинца Александра Костенко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении членов запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", которые распорядились убить 50 российских чиновников и силовиков в отместку за осужденного в Крыму украинца Александра Костенко.

В мае 2015 года Костенко был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время беспорядков в Киеве и незаконное ношение огнестрельного оружия.

По версии следствия, в Киеве был составлен "приговор Центрального национального суда "Правого сектора", согласно которому его члены должны были убить 50 российских должностных лиц.

"В этом "документе", заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации "Правый сектор" о совершении в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко, а также вынесении ему приговора", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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