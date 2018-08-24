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Меркель в бинокль осмотрела из Грузии российскую военную базу

11:30
  • пятница
  • 24 августа 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу в рамках двухдневного визита в Грузию посетила вместе с представителями миссии наблюдателей Евросоюза село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией. Как сообщают грузинские СМИ, она осмотрела в бинокль российскую военную базу, находящуюся в нескольких сотнях метрах от населенного пункта.

Ангела Меркель осмотрела в бинокль российскую военную базу во время поездки в грузинское село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией, передает "Интерфакс".

Канцлер Германии находится в Грузии в рамках двухдневного визита. В пятницу она посетила Одзиси вместе с представителями миссии наблюдателей Евросоюза. О том, что она изучила российскую базу в бинокль, первыми сообщили грузинские СМИ.

Ранее на встрече со студентами Тбилисского госуниверситета Меркель заявила, что территории Абхазии и Южной Осетии являются "оккупированными" и это большая "несправедливость". Свою позицию по этому вопросу она также озвучила позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Меркель подтвердила, что обсуждала этот вопрос во время недавней встречи в Берлине с президентом России Владимиром Путиным. "Президент России хорошо знает о позиции ФРГ, о моей позиции по вопросу территориальной целостности Грузии. Он также хорошо знает о позиции ФРГ по вопросу территориальной целостности Украины, мы говорим с ним по этим темам", - цитирует ТАСС заявление канцлера.

Ранее Меркель заявила, что ЕС и НАТО не являются врагами России, при этом Европа хорошо сотрудничает с Москвой и многому у нее учится. Германия заинтересована в продуктивных отношениях с Россией, отметила она на встрече с грузинскими студентами.

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