ЦБ изменил порядок заключения электронного договора ОСАГО

ЦБ утвердил изменения в порядок заключения электронного договора о страховании по ОСАГО. Установлены требования к загружаемым страхователем на сайт отсканированным копиям, введено правило, по которому договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения, а также закреплено, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя.

В Банке России сообщили об утверждении изменений в порядке заключения электронного договора о страховании по ОСАГО, передает ТАСС.

Так, Центробанк установил требования к загружаемым страхователем на сайт отсканированным копиям документов. Вместе с тем регулятор ввел правило, по которому договор е-ОСАГО не может вступать в силу ранее трех дней с даты его заключения. При этом ЦБ также определил, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя.

Также определяется, что теперь ключ простой электронной подписи должен состоять только из латинских букв и цифр.

Подобные меры призваны сделать сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев и пресечь случаи злоупотребления.

В июне ЦБ опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. Документ предполагает одномоментное расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 процентов вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц: для них верхняя граница увеличится на 10,9 процента и 5,7 процента.