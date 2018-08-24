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МИД сообщил о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

11:28
  • пятница
  • 24 августа 2018

Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию в настоящее время прорабатывается, сроки определятся на основании графика президента. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов. Он добавил, что ранее российский лидер получил соответствующее приглашение.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал о подготовке визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Его слова приводит ТАСС.

"Визит прорабатываться, его сроки зависят от графика президента", - сказал Богданов, отметив, что ранее российский лидер получил соответствующее приглашение.

24 июля председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил Путину телеграмму с просьбой о помощи в прекращении гражданской войны в Йемене и обеспечении стабильности в регионе. Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия наращивает военную мощь.

23 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре, который пройдет с 11 по 15 ноября. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает возможность проработки встречи Путина с Дональдом Трампом, который собирается нанести визит в Сингапур в дни проведения саммита.

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